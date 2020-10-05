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Лучшие фото Киева и Киевской области: объявили победителей конкурса "Вики любит Землю"

Сегодня, 14:04

На этот конкурс фотографы подали более 1900 работ

Эксперты международного фотоконкурса "Вики любит Землю" назвали лучшие фотографии Киева и Киевской области в 2020 году. Об этом сообщает издание The Village.

В номинации "Лучшее фото Киевской области" победил снимок Николая Кальченко, который запечатлел водопад в дендрологическом парке "Александрия".

Фото: Николай Кальченко

А наивысший балл получил Сергей Мельник за фото бабки обыкновенной в парке "Пуща-Водица".

Фото: Сергей Мельник

"Начиная с 2014 года, мне очень нравится фотографировать макро. На фотографии изображена бабка обыкновенная (Sympetrum vulgatum). Этот снимок был сделан вечером, во время заката солнца, когда краски приобретают особый оттенок. Бабка со своими прозрачными крыльями и с капельками после дождя выглядела как хрустальная драгоценность", – рассказал фотограф.

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Отмечается, что на фотоконкурс "Вики любит Землю" фотографы подали более 1900 работ. Жюри конкурса определило среди них 10 лучших фото Украины.

"Вики любит Землю" (Wiki Loves Earth) – международный фотоконкурс, посвященный памятникам природы.

Напомним, ранее украинские фотографы Артем Тульчинский, Игорь Ефимов и Виталий Карас стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival в номинации "Отдельные фотографии".

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Кроме этого, фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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Источник: facebook.com/wle.ua
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