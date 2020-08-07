Лучшие мемы 2020 года: Риз Уизерспун запустила забавный флешмоб (фото)
К инициативе уже присоединились Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер и Марк Руффало
Известная американская актриса Риз Уизерспун, которая сыграла в сериалах "Повсюду тлеют пожары" и "Большая маленькая ложь", создала забавный мем, идеально иллюстрирующий все происходящее в 2020 году.
На картинке, опубликованной в Instagram, звезда использовала кадры из своих фильмов. Каждая фотография символизирует определенный месяц.
Другие знаменитости сразу же поддержали инициативу, опубликовав свои версии мема. К флешмобу присоединились Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало и многие другие.
Посмотрите, что из этого получилось:
Марк Руффало
Джессика Честейн
Кейт Бекинсейл
Ее кот
Карли Клосс
Виола Дэвис
Дженнифер Гарнер
Герои сериала "Друзья"
Кара Делевинь
"Очень странные дела" от Netflix
Напомним, ранее в социальной Сети TikTok юзеры из США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь.
Смотрите видео: в Сети запустили флешмоб, чтобы выразить благодарность врачам
Кроме этого, появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.
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