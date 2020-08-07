Лучшие мемы 2020 года: Риз Уизерспун запустила забавный флешмоб (фото)

К инициативе уже присоединились Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер и Марк Руффало

Известная американская актриса Риз Уизерспун, которая сыграла в сериалах "Повсюду тлеют пожары" и "Большая маленькая ложь", создала забавный мем, идеально иллюстрирующий все происходящее в 2020 году.

На картинке, опубликованной в Instagram, звезда использовала кадры из своих фильмов. Каждая фотография символизирует определенный месяц.

INSTAGRAM

Другие знаменитости сразу же поддержали инициативу, опубликовав свои версии мема. К флешмобу присоединились Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало и многие другие.

Посмотрите, что из этого получилось:

Марк Руффало

INSTAGRAM

Джессика Честейн

INSTAGRAM

Кейт Бекинсейл

INSTAGRAM

Ее кот

INSTAGRAM

Карли Клосс

INSTAGRAM

Виола Дэвис

INSTAGRAM

Дженнифер Гарнер

INSTAGRAM

Герои сериала "Друзья"

INSTAGRAM

Кара Делевинь

INSTAGRAM

"Очень странные дела" от Netflix

Напомним, ранее в социальной Сети TikTok юзеры из США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь.

Смотрите видео: в Сети запустили флешмоб, чтобы выразить благодарность врачам

Кроме этого, появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться