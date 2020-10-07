Людей из XIX века показали на реальном цветном видео

Черно-белый фильм удалось отредактировать с помощью DeOldify

42-летний любитель истории Жуаким Кампа (Joaquim Campa) из испанской Барселоны с помощью нейросети DeOldify раскрасил черно-белый фильм братьев Люмьер, снятый в 1896 году.

На короткой немой кинокартине запечатлена группа мужчин и женщин в зимних пальто и шапках. Они играют в снежки на одной из улиц Лиона во Франции. В оригинале этот фильм называется Bataille de boules de neige (или Snowballing).

Нужно отметить, что это не совсем достоверная лента: нейросеть "дорисовывает" цвета и промежуточные кадры, но воспринимаются они намного реалистичнее, чем оригинальные черно-белые.

После редактирование в DeOldify фрагмент фильма был опубликован на YouTube-канале Кампа и уже набрал больше 200 тысяч просмотров.

"Программа работает автоматически, поэтому на все про все у меня ушло не больше 15 минут, – рассказывает в интервью для издания Daily Mail Жуаким Кампа. – Я исследую фотографии и видео, раскрашиваю их, когда моя жена и дети уже спят. Это мое хобби – просто очень люблю историю и технологии".

К слову, братья Огюст и Луи Люмьеры считаются изобретателями кинематографа. Луи был первым режиссером, сценаристом и оператором, а Огюст – продюсером и актером нескольких фильмов. Именно они сняли знаменитую ленту "Выход рабочих с фабрики Люмьер".

Напомним, ранее нейросеть научили создавать несуществующих людей.

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