Люди в панике массово скупают туалетную бумагу на Тайване

Сегодня, 07:24

Покупатели в течение выходных опустошали полки супермаркетов

Туалетная бумага. Фото: pixabay.com
Туалетная бумага. Фото: pixabay.com

Производственные проблемы в Бразилии и лесные пожары в Канаде вызвали "апокалипсис туалетной бумаги" на Тайване. В ожидании прогнозируемого роста цен покупатели в течение выходных опустошали полки супермаркетов, сообщает Vice.

Дефицит туалетной бумаги на полках супермаркетов вызвал среди покупателей еще большую панику: среди населения начал распространяться слух, что скоро она исчезнет полностью. Согласно местному каналу ET Mall, среди 20 самых популярных товаров в тайваньских магазинах шестым товаром оказалась туалетная бумага. Спрос на нее вырос в 10 раз.

Департамент защиты прав потребителей попытался успокоить людей, заявив, что ассортимент супермаркетов скоро пополнится. Но проблема кроется в стоимости целлюлозы, которая используется в производстве туалетной бумаги. По данным Министерства экономики Тайваня, цена на нее выросла в среднем с 650 дол за тонну до более 800. Так, с середины 2017 года стоимость продукции увеличились на 50%, а в марте прогнозируется новый скачок цен.

Предприимчивые тайваньские бизнесмены решили нажиться на туалетном кризисе, запаслись товаром и загрузили его в "хватайки" – автоматы с краном, из которых обычно достают игрушки. Попытка вытащить рулон туалетной бумаги обойдется отчаявшемуся игроку в 0,68 дол (18 грн).

"Неудивительно, что туалетной бумаги не осталось. Вся в автоматах", – комментируют идею стартаперов пользователи сети.

Напомним, в китайских общественных туалетах стали устанавливать сканеры, которые распознают лица. Технологию используют, чтобы люди не воровали туалетную бумагу.

Кроме этого, в Бразилии сняли скандальную рекламу туалетной бумаги.

Смотрите видео: в Китае придумали оригинальный способ борьбы с воровством туалетной бумаги
курьез, туалетная бумага, проблемы, забавные новости, интересные новости

Вы сейчас просматриваете новость "Люди в панике массово скупают туалетную бумагу на Тайване". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Нашли самого смешного коня. Фото: кадр из мультфильма

Коня Юлия из "Алеши Поповича" нашли в реальном мире: забавные фото

Вчера, 07:32

Мужчина проезжал мимо табуна лошадей и решил сфотографировать животное

Fun

Собака засыпает под пение. Фото: pixabay

Собака моментально отключается под колыбельную: забавное видео

21 Февраля, 13:24

За считанные часы видео собрало свыше 550 тысяч просмотров
Загрузка...

Fun

Девушка стала синей. Фото: pixabay

Красотка стала синей после принятия ванны

22 Февраля, 14:01

Фотографии Ребеки Батлер облетели весь мир и продолжают шокировать

Fun

Домохозяйка решила убрать дом. Фото: pixabay

Слабонервным не смотреть: женщина помыла окна на подоконнике пятого этажа

19 Февраля, 10:55

Необдуманный поступок любящей чистоту женщины записали на камеру жильцы дома напротив
Загрузка...