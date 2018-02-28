Люди в панике массово скупают туалетную бумагу на Тайване

Производственные проблемы в Бразилии и лесные пожары в Канаде вызвали "апокалипсис туалетной бумаги" на Тайване. В ожидании прогнозируемого роста цен покупатели в течение выходных опустошали полки супермаркетов, сообщает Vice.

Дефицит туалетной бумаги на полках супермаркетов вызвал среди покупателей еще большую панику: среди населения начал распространяться слух, что скоро она исчезнет полностью. Согласно местному каналу ET Mall, среди 20 самых популярных товаров в тайваньских магазинах шестым товаром оказалась туалетная бумага. Спрос на нее вырос в 10 раз.

Департамент защиты прав потребителей попытался успокоить людей, заявив, что ассортимент супермаркетов скоро пополнится. Но проблема кроется в стоимости целлюлозы, которая используется в производстве туалетной бумаги. По данным Министерства экономики Тайваня, цена на нее выросла в среднем с 650 дол за тонну до более 800. Так, с середины 2017 года стоимость продукции увеличились на 50%, а в марте прогнозируется новый скачок цен.

Предприимчивые тайваньские бизнесмены решили нажиться на туалетном кризисе, запаслись товаром и загрузили его в "хватайки" – автоматы с краном, из которых обычно достают игрушки. Попытка вытащить рулон туалетной бумаги обойдется отчаявшемуся игроку в 0,68 дол (18 грн).

"Неудивительно, что туалетной бумаги не осталось. Вся в автоматах", – комментируют идею стартаперов пользователи сети.

Напомним, в китайских общественных туалетах стали устанавливать сканеры, которые распознают лица. Технологию используют, чтобы люди не воровали туалетную бумагу.

Кроме этого, в Бразилии сняли скандальную рекламу туалетной бумаги.

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