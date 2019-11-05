Люк Бессон попал под суд из-за "бесконтрольного размножения оленей"

Животные нанесли ущерб полям на сумму 122 тысяч евро, утверждают истцы

Известный кинорежиссер Люк Бессон, которого обвиняют в изнасиловании, из-за оленей попал под суд во французском департаменте Орн. Федерация местных охотников обвинила режиссера в том, что он "позволил бесконтрольно размножаться оленям", проживающим в его владении. Животные нанесли ущерб соседним полям на сумму 122 тысяч евро, утверждают истцы. Они собираются выплатила эти деньги фермерам, чтобы компенсировать их потери.

На Люка Бессона подали в суд за разведение оленей. Подробности в видео:

"В разгар дебатов о драме экологии и биоразнообразия, которая затрагивает всю планету, охотники просят меня убить оленей, которые проходят мимо моего дома!? Нужно ли по этому случаю привести детей на балкон? Эти люди противоречат истории", – заявил Люк Бессон.

Напомним, Люк Бессон владеет имением площадью около 160 гектаров, половина из которых лес, в Ла-Тринидад-де-молок, на краю леса Сен-Эвруль, в пятидесяти километрах к северо-востоку от Алансона. В начале 2016 года префект Орн распорядился об установке оборудования, которое призвано отпугивать оленей, чтобы они не вреди фермерским хозяйствам.

Люк Бессон – 60-летний французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель. Снял фильмы: "Пятый элемент", "Такси" и "Леон".

Как "Сегодня" писали ранее: легендарного Люка Бессона пять женщин обвинили в секс-домогательствах.

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