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Малайзийский принц женится на простолюдинке

Свадьба возлюбленных назначена на 19 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Принц женится на простолюдинке Фото: Twitter / KL.Reporter
Принц женится на простолюдинке
Фото: Twitter / KL.Reporter

45-летний брат бывшего Верховного правителя Малайзии Тенгку Мухаммад Фаиз Петра женится на женщине из Швеции, сообщает издание South China Morning Post.

Принц и 33-летняя Софи Луиза Йоханссон познакомились, когда изучал историю в Лондонской школе экономики и политических наук и Университетском колледже Лондона. Женщина также жила и работала в Великобритании.

Свадьба назначена на 19 апреля. На церемонии будут присутствовать члены королевской семьи и близкие друзья наследного принца. Свадебные подарки пожертвуют детским домам, домам престарелых, Малайзийскому обществу красного полумесяца и другим благотворительным организациям.

Планы наследного принца вызвали неоднозначную реакцию в Малайзии. Одни сожалеют, что он собирается жениться на иностранке, другие хвалят за помощь нуждающимся.

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха. Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. Также мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото

Смотрите видео: в России сняли на видео неудачное похищение невесты

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