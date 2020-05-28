Мальчик измазал себя кремом матери, и его кожа поменяла цвет: фото

Женщина из Австралии теперь ищет способ, как отмыть мальчика

Жительница австралийского Мельбурна Алана Рид обратилась к участникам Facebook-сообщества Mums Who Clean ("Мамы, которые убирают") с весьма необычным вопросом. Женщина поинтересовалась, как отмыть сына, который измазал себя автозагаром.

"У кого-нибудь есть идеи, как убрать ультратемный загар с лица и рук малыша? Он использовал половину бутылки, чтобы себя "отмыть". Лимон и детское масло только усугубляют ситуацию. Пожалуйста, помогите", – написала в группе Алана.

Пользователи Сети засыпали австралийку кучей самых разных способов: от довольно опасных химикатов до всем известных народных средств. Однако ничто из этого так и не помогло.

Мальчик из Австралии измазал себя автозагаром Фото: facebook.com/groups/mumswhoclean Мальчик из Австралии измазал себя автозагаром Фото: facebook.com/groups/mumswhoclean Мальчик из Австралии измазал себя автозагаром Фото: facebook.com/groups/mumswhoclean Мальчик из Австралии измазал себя автозагаром Фото: facebook.com/groups/mumswhoclean 1/4

Нашлись и те, кто предложил воспользоваться тональным средством, пока загар сам не смоется. "Может быть, пока загар не исчезнет, будете наносить немного тонального средства? А вообще, я недавно узнала, что зубная паста вместе с жидкостью для мытья посуды неплохо справляются с удалением красителей. Попробуйте воспользоваться ими на руке. Удачи!" – написала одна из участниц сообщества Mums Who Clean.

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"Успела перепробовать большинство советов. Спустя несколько дней загар малыша стал только сильнее", – сказала Алана Рид в комментарии таблоиду Daily Mail. Женщина решила подождать, пока загар сойдет сам.

Напомним, ранее Сеть шокировала фотография, которую разместила блогер Алекс Винкларек на своей страничке в Twitter. Девушка запечатлела на снимке неудачный опыт применения автозагара. Также мы писали о Ребеке Батлер, которая стала синей после принятия ванны.

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