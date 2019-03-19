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Мальчик раздал соседям сбережения родителей

Полиция призвала людей вернуть деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Ребенок раздал соседям заначку родителей
Ребенок раздал соседям заначку родителей
Фото: Pixabay

В немецкой земле Гессен девятилетний ребенок попытался раздать сбережения родителей соседям, сообщает Deutsche Welle.

Мальчик обходил дома в городе Бад-Фильбель и звонил в двери. Когда ему открывали, он объявлял, что нашел рядом купюру достоинством 50 евро и хочет ее вернуть. Некоторые жильцы брали деньги и даже давали ребенку небольшое вознаграждение. Один из его собеседников заподозрил обман и вызвал полицию.

Полицейские обнаружили у мальчика мешок, в котором лежали примерно 2,7 тысячи евро. Он не признавался, где взял деньги, однако их происхождение смогли объяснить его родители. Они заметили, что у них пропали все сбережения — около трех тысяч евро. Сын нашел их в чемодане и успел избавиться от 260 евро.

Полиция призвала людей вернуть деньги, которые они получили от мальчика. "Конечно, семья была бы счастлива получить свои сбережения обратно", — говорится в ее заявлении. На призыв пока никто не откликнулся.

Напомним, ребенок спустя 31 год после похищения случайно нашел свою семью. Кроме этого, мы писали, что девочка против своей воли 10 лет притворялась мальчиком.

Смотрите видео: как уберечь ребенка от преступников

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