Мальчик в костюме Гитлера избавился от учителя и директора школы

На время расследования инцидента они отправлены в оплачиваемый административный отпуск

Ребенок пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера Фото: Depositphotos

Один из учеников младших классов в школе Криксайд, что находится в американском штате Юта, пришел на празднование Хэллоуина в костюме фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Этот инцидент стал причиной отстранения директора школы и учителя. На время расследования инцидента они отправлены в оплачиваемый административный отпуск. Об этом сообщает Deseret News.

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По информации издания, скандал разгорелся после того, как по сети разошлась фотография, на которой ребенок делает нацистские приветствия перед детьми из числа нацменьшинств. Объединенная Федерация евреев Юты осудила произошедшее, и попросила сотрудников школы и родителей сделать все, что предотвратить подобные ситуации в будущем.

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В округе Дэвис, в который входит школа, заявили, что "не терпят речи, изображения или поведение, которые подражают ненависти".

Напомним, ранее мы писали о костюмах на Хэллоуин для девушек: идеи праздничных образов с фото.

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