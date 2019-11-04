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Мальчик в костюме Гитлера избавился от учителя и директора школы

На время расследования инцидента они отправлены в оплачиваемый административный отпуск

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Ребенок пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера
Ребенок пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера
Фото: Depositphotos

Один из учеников младших классов в школе Криксайд, что находится в американском штате Юта, пришел на празднование Хэллоуина в костюме фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Этот инцидент стал причиной отстранения директора школы и учителя. На время расследования инцидента они отправлены в оплачиваемый административный отпуск. Об этом сообщает Deseret News.

Смотрите видео, как в Европе и Америке отмечают Хэллоуин:

По информации издания, скандал разгорелся после того, как по сети разошлась фотография, на которой ребенок делает нацистские приветствия перед детьми из числа нацменьшинств. Объединенная Федерация евреев Юты осудила произошедшее, и попросила сотрудников школы и родителей сделать все, что предотвратить подобные ситуации в будущем.

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В округе Дэвис, в который входит школа, заявили, что "не терпят речи, изображения или поведение, которые подражают ненависти".

Напомним, ранее мы писали о костюмах на Хэллоуин для девушек: идеи праздничных образов с фото.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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