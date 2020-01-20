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"Маленький Будда": умер самый маленький человек на планете

В Непале умер 27-летний Кахендра Тапа Магар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:53
Умер самый маленький человек на планете
Умер самый маленький человек на планете
Фото: Facebook

На 28-м году жизни умер самый маленький человек на планете Кахендра Тапа Магар, известный украинскому зрителю по репортажам путешественника Дмитрия Комарова. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Слова соболезнования выразил и Национальный Реестр Рекордов, разместив пост на официальной странице в Facebook.

"С грустью сообщаем, что оставил наш мир рекордсмен Национального Реестра Рекордов и Книги Рекордов Гиннеса 27-летний Кахендра Тапа Магар из Покхары, Непал. Маленький человек имел большое доброе сердце, излучал положительное и трогательное отношение к миру и к людям. Поэтому был признан послом Доброй воли Непала. Прощай, Кахендра! Тебя называли "маленький Будда" ... Царствуй на небесах!" – говорится в сообщении.

Телеведущий Дмитрий Комаров также прокомментировал грустную новость, указав причину смерти. Об этом он узнал из собственных источников.

"Причина – остановка сердца. Более конкретную причину не называют – это было "все в общем". Пошло стремительное ухудшение: пневмония, проблемы с печенью, потом сердце. Организм дал комплексный сбой и стал стремительно ослабевать", – написал Дмитрий.

Самый маленький человек на планете Кахендра Тапа Магар: что о нем известно

Кахендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. В 2010 году его рост составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям. Впервые он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.

Ранее мы рассказывали, как украинец на высоте 6377 метров установил невероятный рекорд.

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