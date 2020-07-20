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Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

Сегодня, 18:03

Юзеры сравнивают миллиардера с Дональдом Трампом, доктором Моро и даже Джокером

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг во время отдыха на Гавайях слишком обильно намазал себе лицо защитным кремом и моментально превратился в мем. Пользователи Сети в шутку сравнивают американского предпринимателя с президентом США Дональдом Трампом, доктором Моро и даже Джокером.

Забавный снимок 36-летнего Цукерберга с белой маской на лице впервые появился на страницах New York Post. По информации журналистов издания, миллиардер катался на электросерфе Efoil за 12 тысяч долларов, а сопровождали его профессиональный серфер Кай Ленни и группа охранников.

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"Марк Цукерберг, слишком сильно намазавшийся защитным кремом, выглядит так, будто надел одну из масок Майкла Майерса в магазине Party City", – отметил в комментариях пользователь Twitter под ником Doctor Wolfula.

Юзер DoctorMacArthur, в свою очередь, пошутил по поводу большого размера ягодиц миллиардера. По его словам, на самом деле в плавательных шортах Марка Цукерберга "спрятан хвост ящерицы".

"Цукерберг и доктор Моро. Одна энергия".

"Одна энергия".

"Марк Цукерберг выглядит как Джокер в отпуске".

"У Марка Цукерберга открылись новые карьерные возможности".

"Фотографии Цукерберга из Google показывают, как год за годом все человеческое покидает его тело".

Смотрите видео: кому Марк Цукерберг обязан своим богатством

Напомним, ранее выступление Цукерберга в Сенате разобрали на мемы.

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Источник: twitter.com/ecareyo
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