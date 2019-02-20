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Масленица 2019: названия дней сырной недели

Узнайте, как называются дни масленичной недели: традиции на каждый день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:56
Масленица по дням для детей и взрослых
Масленица по дням для детей и взрослых
Фото: Pixabay

Яркие, веселые, шумные и сытные дни Масленицы 2019 года будут позже относительно прошлых лет – не в морозном снежном феврале, а уже весной, в марте. Сырная неделя начнется 4 марта и продлится до 11 числа. Примечательно, что масленичная неделя по дням имеет разные названия и значения в славянской культуре. Подробнее о каждом дне сырной недели читайте в нашей статье.

Масленица – это древний народный праздник, который за время своего существования успел обрасти многочисленными традициями и ритуалами. Название Масленицы по дням недели имеет свое особое предназначение, на которое в разной степени оказывали свое влияние народные приметы, национальные особенности и местный колорит, а также язычество и православие.

Расписание дней Масленицы: как себя вести каждый день сырной недели

Понедельник – встреча

Исходя из названия Масленицы по дням, в самом начале Сырной недели принято встречать гостей, потчевать их угощениями, главное из которых – это блины со всевозможными начинками, а еще делать чучело из соломы, которое стояло в центре села или города до самого окончания масленичной недели.

Вторник – заигрыши

Во вторник парни и девушки без пары по традиции устраивали смотрины. Молодежь собиралась вместе, а затем отправлялась кататься с горки на санях. Блины продолжают быть в тренде, ими угощали за организованные игры и веселье.

Среда – лакомка

Третий день Сырной недели славится "тещиными блинами", когда хозяйки приглашают в гости своих зятьев, угощают их блинами и другими вкусностями, приготовленными по собственным рецептам. А вот зять должен похвалить тещу, чтобы и на будущее оставаться с ней в мире и согласии.

Четверг – разгуляй

День, когда Сырная неделя набирает свою силу и из Узкой приобретает статус Широкой Масленицы. Работать в этот период уже нежелательно, а все время нужно посвятить гуляниям, песням, танцам, играм и развлечениям.

Пятница – тещины вечерки

Теперь приходит черед зятя звать в гости своих тещу с тестем и потчевать их собственноручно приготовленными блинами. В народе верят, если соблюдать этот ритуал Масленицы, то у тещи с зятем полностью наладятся отношения, даже если и были раздоры.

Суббота − золовкины посиделки

В этот день Сырной недели молодая жена должна позвать к себе сестру мужа, золовку, а также других его родственников и угостить всех вкусными блинами.

Прощеное воскресенье

Завершающий день Масленицы – Прощеное воскресенье, название которого говорит само за себя. В этот день, в канун Великого поста, важно попросить прощения у всех, кого вы могли вольно или невольно обидеть, а также самим простить окружающих людей, которые обидели вас. Масленица завершается проводами зимы и ритуальным сожжением чучела.

Масленица по дням для детей

Чтобы дети легко запомнили традиции Сырной недели, предлагаем вам вместе с ними разучить веселые дни недели Масленицы в стихах.

***

В понедельник наступает встреча –
Ждем гостей с утра до вечера.

Вторник – заигрыш веселый у нас
Будем веселиться – просто класс!

Все среду вкусно лакомкой зовут –
Блины на стол обычно подают.

Четверг – широкий разгуляй,
Гулять и петь не уставай!

Тещины вечерки в пятницу придут –
Сразу теща с зятем мирно заживут.

А в субботу на золовки угощенья
Две сестры ведут веселое общенье.

В день прощенный – воскресенье
Я у всех прошу прощенья!

Ранее мы публиковали рецепт блинов с шоколадом и бананами на Масленицу 2019.

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