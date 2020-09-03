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Мать абитуриентки провалилась сквозь потолок во время репетиции: видео

Сегодня, 12:15

Курьезный ролик пользователи TikTok посмотрели пять миллионов раз

Лиз Сан Миллан из США готовилась к прослушиваниям в музыкальной школе Нью-Йорка и записывала себя на видео. Она исполняла песню Kindergarten Boyfriend из мюзикла "Смертельное влечение". В какой-то момент мать девушки, которая искала на чердаке чемодан, неожиданно провалилась в комнату сквозь потолок и тем самым очень сильно напугала дочь.

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"Перед тем, как мама упала, вы можете увидеть раздражение на моем лице. Это из-за того, что она шумела, хотя знала, что я репетирую, – пишет Лиз в электронном письме журналистам издания BuzzFeed News. – На чердаке есть деревянные балки, по которым нужно ходить, но она случайно споткнулась".

Видео: TikTok

По словам американки, с ее мамой все хорошо, "на ней нет ни царапины". Последние несколько дней они всей семьей читают комментарии и смотрят видеоответы на их TikTok – и много смеются.

Этот курьезный ролик юзеры посмотрели пять миллионов раз.

Ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали, как блогерша с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов. Кроме этого, мы писали о девушке, которая разрыдалась после удаления из Instagram.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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