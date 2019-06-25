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Мать из-за смартфона чуть не потеряла ребенка: появилось видео

Женщина в последнюю минуту спасла сына, падающего с большой высоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
В Колумбии женщина из-за смартфона могла потерять сына
В Колумбии женщина из-за смартфона могла потерять сына
Фото: Pixabay

Невнимательная мать из колумбийского городе Медельин во время посещения офиса строительной компании Monserrate чуть не потеряла ребенка. Пока женщина разговаривала по телефону, ее сын перевалился с лестничной площадки. Женщине повезло в последний момент схватить его за ногу и вытащить, пишет El Tiempo. 
 

На опубликованных в Facebook кадрах видно, как из лифта административного здания выходит мать с сыном. Они подходят к двери, женщина достает смартфон и звонит кому-то. В то время малыш подходит к перилам, приседает возле них, но не удерживается. Ребенок теряет равновесие и переваливается за площадку. Женщина замечает это и мгновенно ловит мальчика. 

Смотрите видео о том, как многодетная мама справляется с 14 детьми:

После обнародования записи камеры видеонаблюдения представитель Monserrate подтвердил, что ребенок не пострадал.

Ранее "Сегодня" писали, как молодой матери Наоми Смоллвуд из Великобритании чудом удалось спасти жизнь своему новорожденному ребенку. Также мы рассказывали о матери, которая с грудным ребенком на руках бросилась под машину и спасла щенка

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