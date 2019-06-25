Мать из-за смартфона чуть не потеряла ребенка: появилось видео

Женщина в последнюю минуту спасла сына, падающего с большой высоты

В Колумбии женщина из-за смартфона могла потерять сына Фото: Pixabay

Невнимательная мать из колумбийского городе Медельин во время посещения офиса строительной компании Monserrate чуть не потеряла ребенка. Пока женщина разговаривала по телефону, ее сын перевалился с лестничной площадки. Женщине повезло в последний момент схватить его за ногу и вытащить, пишет El Tiempo.



На опубликованных в Facebook кадрах видно, как из лифта административного здания выходит мать с сыном. Они подходят к двери, женщина достает смартфон и звонит кому-то. В то время малыш подходит к перилам, приседает возле них, но не удерживается. Ребенок теряет равновесие и переваливается за площадку. Женщина замечает это и мгновенно ловит мальчика.

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После обнародования записи камеры видеонаблюдения представитель Monserrate подтвердил, что ребенок не пострадал.

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