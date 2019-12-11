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Мать раздала в самолете 200 пакетиков: этот поступок заставил многих заплакать

Женщина написала специальную записку, в которой объяснила, что все это значит

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:39
Мать грудного ребенка подкупила пассажиров на случай его истерики Фото: facebook.com/dave.corona
Мать грудного ребенка подкупила пассажиров на случай его истерики
Фото: facebook.com/dave.corona

На борту авиалайнера, который следовал по девятичасовому маршруту из Инчхона (Сеул, Южная Корея) в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), мать с четырехмесячным мальчиком раздала всем пассажирам 200 небольших пакетиков. В каждом из них лежали несколько леденцов, конфеты, беруши для ушей и написанная на английском языке записка.

"Привет, меня зовут Чону. Мне четыре месяца. Сегодня я лечу в США с моей мамой и бабушкой в гости к дяде. Я немного нервничаю и мне немножко страшно, потому что это первый полет в моей жизни. Может быть я заплачу или буду сильно шуметь. Я постараюсь вести себя как можно тише, но не могу обещать. Пожалуйста, извините меня. Моя мама приготовила для вас небольшие пакетики с разной всячиной. В них конфетки-леденцы и затычки для ушей. Пожалуйста, воспользуйтесь ими, если из-за меня будет слишком шумно. Хорошего полета вам и спасибо!" – указывается в послание.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

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Среди пассажиров был сотрудник телеканала KGO-TV Дэйв Корона, который сфотографировал пакетик и выложил снимок в Facebook. Его пост быстро стал вирусным, собрав сотни лайков, репостов и комментариев. Некоторые юзеры отметили, что эта история заставила их плакать.

Скриншоти: facebook.com/InterestPlanet, facebook.com/dave.corona

"Какая чудесная и оригинальная идея", "Собрать 200 пакетиков со сладостями с ребенком на руках – это очень впечатляюще", "Грустно. Она не должна была так делать. Мы, люди, сами должны относиться к этому с пониманием", "Это хороший жест, но люди не имеют права заставлять родителей чувствовать себя неловко из-за этого. Все мы когда-то были детьми", – пишут подписчики Дэйва Корона.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающиеся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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