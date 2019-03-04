Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мать с грудным ребенком на руках бросилась под машину и спасла щенка

Женщина вернула потерянное животное хозяйке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
Мать с грудным ребенком спасла щенка
Мать с грудным ребенком спасла щенка
Фото: Стерлинг Корбин в Facebook

Молодая мать из США по имени Стерлинг Корбин, держа на руках грудного ребенка, вытащила из-под машины щенка. "Собака моей подруги была в доме няньки и сбежала — ее не было несколько часов, и все принялись ее искать", – рассказала мать изданию Daily Mail.

Через час поисков Стерлинг нашла щенка под машиной у частного дома. Женщина пригнулась, чтобы вызволить убежавшее животное. В этот момент, по ее словам, находящейся у нее на руках 10-месячный сын Киану начал плакать из-за того, что проголодался. Мать не хотела бросать щенка и поэтому начала кормить ребенка грудью лежа, продолжая спасать животное.

Американка вытащила собаку из-под машины
Фото: Стерлинг Корбин в Facebook
Американка вытащила собаку из-под машины
Фото: Стерлинг Корбин в Facebook
Американка вытащила собаку из-под машины
Фото: Стерлинг Корбин в Facebook
Американка вытащила собаку из-под машины
Фото: Стерлинг Корбин в Facebook
Американка вытащила собаку из-под машины
Фото: Стерлинг Корбин в Facebook
1/5

"Сначала я чувствовала себя довольно глупо и думала, что могла бы просто уйти, сесть в свою машину и кормить грудью Киану там", — поведала Стерлинг. Женщина добавила, что поддержка ее друзей приободрила ее. В итоге мать покормила сына, а собака была возвращена владельцу.

Спустя несколько дней снимок американки стал очень популярным в Facebook.

Напомним, полицейский рискнул жизнью ради спасения собаки. Также сообщалось, что полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым. Кроме этого, мы писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Черкасской области спасли собаку, которая пробыла в колодце почти сутки Конфискованный из-за неуплаты налогов пес довел новую владелицу до суда Полицейский рискнул жизнью ради спасения собаки: видео «Не плачь, это просто мультфильм»: реакция пса на трогательную сцену из «Короля Льва»
фото США собака мать спасение пес щенок
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Популярные статьи

Сегодня, 08:26Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 14:15Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

1 мартаСтиль

Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

1 мартаШоу-бизнес

Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

1 мартаАфиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

1 мартаFun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

1 мартаFun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

1 мартаПсихология

Как победить тревожность: три простых способа

1 мартаFun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

1 мартаШоу-бизнес

Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

Новости партнеров

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок
Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок
Малюк Меган Маркл забився у животі і це потрапило на відео
Малюк Меган Маркл забився у животі і це потрапило на відео
Дефіцит яких продуктів може призвести до старіння шкіри
Дефіцит яких продуктів може призвести до старіння шкіри
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать