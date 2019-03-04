Мать с грудным ребенком на руках бросилась под машину и спасла щенка

Женщина вернула потерянное животное хозяйке

Мать с грудным ребенком спасла щенка Фото: Стерлинг Корбин в Facebook

Молодая мать из США по имени Стерлинг Корбин, держа на руках грудного ребенка, вытащила из-под машины щенка. "Собака моей подруги была в доме няньки и сбежала — ее не было несколько часов, и все принялись ее искать", – рассказала мать изданию Daily Mail.

Через час поисков Стерлинг нашла щенка под машиной у частного дома. Женщина пригнулась, чтобы вызволить убежавшее животное. В этот момент, по ее словам, находящейся у нее на руках 10-месячный сын Киану начал плакать из-за того, что проголодался. Мать не хотела бросать щенка и поэтому начала кормить ребенка грудью лежа, продолжая спасать животное.

Американка вытащила собаку из-под машины Фото: Стерлинг Корбин в Facebook Американка вытащила собаку из-под машины Фото: Стерлинг Корбин в Facebook Американка вытащила собаку из-под машины Фото: Стерлинг Корбин в Facebook Американка вытащила собаку из-под машины Фото: Стерлинг Корбин в Facebook Американка вытащила собаку из-под машины Фото: Стерлинг Корбин в Facebook 1/5

"Сначала я чувствовала себя довольно глупо и думала, что могла бы просто уйти, сесть в свою машину и кормить грудью Киану там", — поведала Стерлинг. Женщина добавила, что поддержка ее друзей приободрила ее. В итоге мать покормила сына, а собака была возвращена владельцу.

Спустя несколько дней снимок американки стал очень популярным в Facebook.

Напомним, полицейский рискнул жизнью ради спасения собаки. Также сообщалось, что полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым. Кроме этого, мы писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки.

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