Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

Мальчик прославился благодаря нестандартной внешности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Элия Энверем Фото: instagram.com/everyone_loves_lijah
Элия Энверем
Фото: instagram.com/everyone_loves_lijah

В Великобритании пятилетний мальчик-альбинос стал лицом детской коллекции модного бренда одежды благодаря фотографии, опубликованной матерью в Facebook. Его историей поделилось издание Metro.

Элия Энверем из английского города Уилленхолл, графство Уэст-Мидлендс, прославился в интернете благодаря нестандартной внешности: у ребенка вьющиеся светлые волосы и белая кожа. С детства мальчик не понимал, почему окружающие указывают на него пальцем и рассматривают, а сам он так сильно отличается от своих братьев и сестер.

INSTAGRAM (@everyone_loves_lijah)

 

По данным издания, все изменил случайный пост в Facebook со снимком Энверема, размещенный его матерью Люси Дауэс в 2017 году. Пользователи сети заявили в комментариях, что парень должен стать моделью. "Я надеюсь, вы не будете возражать, если я скажу это, но я думаю, ваш маленький мальчик мог бы стать моделью", — написала незнакомая женщина под фото.

Читайте также
Бедный школьник покорил сеть подарком для учительницы

Дауэс призналась, что часто слышит подобные высказывания, однако комментаторша была настроена решительно и порекомендовала матери вступить в группу в Facebook, посвященную модельному бизнесу. "Я отправила запрос на вступление и получила советы, в какие агентства стоит обратиться и как избежать обмана", — вспоминает британка. Женщина направила снимки сына в несколько агентств, с ней связались и сообщили, что готовы к сотрудничеству.

Энверем принял участие в небольших модельных проектах. По словам его матери, мальчику нравится модельная индустрия, и даже в пять лет он стремится доносить через работу важные для него ценности. Юный британец пытается рассказывать окружающим, что "нельзя обижать животных", а также нужно "любить всех людей, даже злых, чтобы таким образом учить их любви".

Напомним, у малыша из США бесконтрольно растут волосы. Кроме этого, мы писали, что мальчик с необычными глазами стал звездой интернета.

Смотрите видео: на что готовы мужчины ради красоты

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Показали фото «самой красивой учительницы» «Как аватар»: Бывшая звезда эстрады напугала сеть изуродованным лицом Тогда и сейчас: на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд Тренды пластической хирургии: на кого равняются украинки?
видео Великобритания модель внешность
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Популярные статьи

Сегодня, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Вчера, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Вчера, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Вчера, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 07:05Fun

Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляFun

12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

12 февраляFun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

Новости партнеров

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени