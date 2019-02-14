Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

Мальчик прославился благодаря нестандартной внешности

Элия Энверем Фото: instagram.com/everyone_loves_lijah

В Великобритании пятилетний мальчик-альбинос стал лицом детской коллекции модного бренда одежды благодаря фотографии, опубликованной матерью в Facebook. Его историей поделилось издание Metro.

Элия Энверем из английского города Уилленхолл, графство Уэст-Мидлендс, прославился в интернете благодаря нестандартной внешности: у ребенка вьющиеся светлые волосы и белая кожа. С детства мальчик не понимал, почему окружающие указывают на него пальцем и рассматривают, а сам он так сильно отличается от своих братьев и сестер.

INSTAGRAM (@everyone_loves_lijah) 26 Янв 2019 в 4:56 PST

По данным издания, все изменил случайный пост в Facebook со снимком Энверема, размещенный его матерью Люси Дауэс в 2017 году. Пользователи сети заявили в комментариях, что парень должен стать моделью. "Я надеюсь, вы не будете возражать, если я скажу это, но я думаю, ваш маленький мальчик мог бы стать моделью", — написала незнакомая женщина под фото.

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Дауэс призналась, что часто слышит подобные высказывания, однако комментаторша была настроена решительно и порекомендовала матери вступить в группу в Facebook, посвященную модельному бизнесу. "Я отправила запрос на вступление и получила советы, в какие агентства стоит обратиться и как избежать обмана", — вспоминает британка. Женщина направила снимки сына в несколько агентств, с ней связались и сообщили, что готовы к сотрудничеству.

Энверем принял участие в небольших модельных проектах. По словам его матери, мальчику нравится модельная индустрия, и даже в пять лет он стремится доносить через работу важные для него ценности. Юный британец пытается рассказывать окружающим, что "нельзя обижать животных", а также нужно "любить всех людей, даже злых, чтобы таким образом учить их любви".

Напомним, у малыша из США бесконтрольно растут волосы. Кроме этого, мы писали, что мальчик с необычными глазами стал звездой интернета.

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