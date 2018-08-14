Медовый Спас 2018 – что ни в коем случае нельзя делать
В этот день есть целый ряд важных запретов
14 августа, украинцы будут праздновать Медовый Спас, в народе – Маковея. Традиционно в церквях святят воду, цветы и мак. С этого дня также начинается Успенский пост – он продлится две недели.
Ранее в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек и соты в улье. Все собирались возле водоемов, ели мед, пели песни. Обязательно пекли изделия с маком. Особых запретов в Медовый Спас нет. Церковь дает почти полную свободу действий, но есть некоторые народные приметы.
Медовый Спас: что нельзя делать 14 августа
- Нельзя злиться и ругаться
Особенно с близкими и родственниками. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.
- Не стоит купаться
Люди верили, что на Медовый Спас заканчивается лето. Можно утонуть или заболеть. Это связано с тем, что ночи становились прохладными.
- Нельзя громко говорить, громко праздновать
Пчелы на это плохо реагируют. Поскольку в этот день собирали мед, шум усложнял процедуру.
- Не надо работать и убирать в доме
Это лучше завершить накануне. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.
Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.