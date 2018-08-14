Медовый Спас 2018 – что ни в коем случае нельзя делать

В этот день есть целый ряд важных запретов

Медовый Спас 2018. Фото: depositphotos

14 августа, украинцы будут праздновать Медовый Спас, в народе – Маковея. Традиционно в церквях святят воду, цветы и мак. С этого дня также начинается Успенский пост – он продлится две недели.

Ранее в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек и соты в улье. Все собирались возле водоемов, ели мед, пели песни. Обязательно пекли изделия с маком. Особых запретов в Медовый Спас нет. Церковь дает почти полную свободу действий, но есть некоторые народные приметы.

Медовый Спас: что нельзя делать 14 августа

Нельзя злиться и ругаться

Особенно с близкими и родственниками. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.

Не стоит купаться

Люди верили, что на Медовый Спас заканчивается лето. Можно утонуть или заболеть. Это связано с тем, что ночи становились прохладными.

Нельзя громко говорить, громко праздновать

Пчелы на это плохо реагируют. Поскольку в этот день собирали мед, шум усложнял процедуру.

Не надо работать и убирать в доме

Это лучше завершить накануне. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.