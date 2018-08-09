Медовый Спас-2018: когда праздник, что нужно святить, главные запреты и приметы

В день Медового Спаса принято освящать в церквях мед, фрукты и букеты

Медовый Спас-2018 празднуем 14 августа. Фото: pixabay

14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас, в народе – Маковея. В этот день принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. В церквях освящают мед и маковейчики (букеты цветов). В букетах обязательно должны быть несколько головок спелого мака, веточка калины, которая символизирует девичье счастье, овес (символ достатка и богатого урожая), подсолнухи (дарят солнце и тепло), полынь – защитник от нечисти. Также можно добавить в общую композицию традиционные осенние цветы – астры, георгины, гвоздики. Помните, что выбрасывать маковейчики нельзя. Наоборот, их нужно хранить в доме, желательно возле икон, как оберег.

К освящению мака, как рассказывает наместник лавры митрополит Павел, и приготовлению блюд из мака этот праздник не имеет никакого отношения: "Это только народная традиция. Главное, всегда помнить о том, что церковь есть училище благочестия, и она научает нас, взирая на подвиг святых мучеников, как мы должны жить".

С 14 августа также начинается Успенский пост – он продлится две недели. В народе Успенский пост издавна считался самым приятным и легким, потому что основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и в это время созревают овощи и фрукты.

Говорят, что Первый Спас – это проводы лета. С этого дня начинают улетать ласточки. Церковь дает почти полную свободу действий, но есть некоторые народные приметы.

Что нельзя делать в праздник Медового Спаса-2018

Не стоит купаться. Люди верили, что на Медовый Спас заканчивается лето. Поэтому можно утонуть или заболеть. Это связано с тем, что ночи становились прохладными.

Не надо работать и убирать в доме. Это лучше завершить накануне. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.

Нельзя злиться и ругаться. Особенно с близкими и родственниками. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.

Нельзя громко говорить, громко праздновать. Пчелы на это плохо реагируют. Поскольку в этот день собирали мед, шум усложнял процедуру.

Напомним, что Второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.