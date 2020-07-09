Медведь-путешественник преодолел 640 километров и прославился

Поклонники животного публикуют в соцсетях фотографии и видео

Медведь по прозвищу Бруно прославился в США благодаря любви к путешествиям. За его странствиями, начиная с 10-го мая, следят сотни поклонников. Многие публиковали в соцсетях фотографии и видео с животным. Об этом сообщает издание Inside Edition.

Впервые Бруно заметили в американском городке Гилленгем, штат Висконсин. После этого зверь взял курс на юг и переправился через реку Миссисипи. В течение следующих двух месяцев он преодолел 640 километров – его видели в Миссури, Иллинойсе и Айове. В минувшие выходные медведь-путешественник добрался до пригорода Сент-Луиса, где его поймали сотрудники департамента охраны природы штата Миссури.

"Медведь отправился в путь, вероятно, чтобы найти самку, – рассказывает биолог Джефф Корвин. – Хотя нельзя исключать и других причин миграции. Это могло произойти из-за экологического давления, потери ресурсов или конкуренции".

К слову, медведи этого вида (барибал) вырастают до 1,4-2 м и весят до 360 килограммов. Они очень редко нападают на людей.

Ранее "Сегодня" рассказывали о группе TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль.

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Кроме этого, мы писали, как медведь напал на двух велосипедистов.

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