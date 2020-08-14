Медведь вышел из леса, сел за стол и поел вместе с отдыхающими возле озера (видео)

Американцы угостили зверя сэндвичем с арахисовым маслом

Пользовательница TikTok по имени Кейтлин Незбит опубликовала на своей странице короткий ролик, на котором показано, как черный медведь ест сэндвичи с арахисовым маслом, сидя за одним столом с людьми. Курьезный случай произошел возле озера Deep Creek в американском штате Мэрилэнд.

По словам очевидцев, этот медведь часто прогуливался недалеко от мест, где они отдыхают. Зверь никогда не нападал на людей и уходил после того, как его угощали. Об этом пишет Barstool Sports.

Стоит отметить, что кормление диких животных в США запрещено на законодательном уровне.

"Подобные истории часто заканчиваются нападением медведя на людей, после чего его убивают. Зверь только кажется вам милым и добрым, но стоит ему потерять свой страх к людям – и все может измениться. Дикая природа – не игрушка. Не кормите диких животных, оставьте их в покое", – отметил зоолог по имени Брюс на своей странице в Twitter.

Напомним, в одном из национальных заповедников Мексики туристки случайно встретились с черным медведем. Инцидент удалось снять на видео очевидцу, который стоял неподалеку.

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Кроме этого, мы рассказывали о группе TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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