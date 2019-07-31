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Медведя-вора поймали с поличным: курьезное видео

Животное забралось на крышу сарая, с которой сорвало кормушку для птиц и утащило с собой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:37

В американском городе Ок-Крик, что находится в штате Колорадо, на видео сняли медведя во время воровства кормушки для птиц. Так как в этих местах водится много диких зверей, на кормушку повесили специальный колокольчик, звук которого должен был отпугнуть медведей. Однако это не помогло, пишет The Mashable.

Пара сняла на видео, как увидевший кормушку медведь по дереву забрался на крышу сарая, свесился с ее края, сорвал кормушку, а потом скрылся вместе с добычей. Крики возмущенных хозяев кормушки животное просто проигнорировало. Ставить другую кормушку пара не планирует.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео. Кроме этого, мы писали, как в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную

Также напомним, как в городе Батлер-Крик (штат Монтана, США) в дом местных жителей пробрался черный медведь. Зверь заблокировал себя в комнате, устроил там беспорядок, а потом устал и уснул в шкафу.

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Источник: Сегодня
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