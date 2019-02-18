"Меня сравнивали с китом": женщина ради дочери похудела на 95 килограммов

Британка рассказала, как ей удалось изменить свою жизнь

Британка похудела ради маленькой дочери Фото: Mirrorpix

29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Женщина утверждает, что сделала это ради своей маленькой дочери, которая спасла ее от самоубийства.

"В начальной школе надо мной сильно издевались, меня пинали, бросали в меня вещи, и каждый ученик говорил мне, какая я толстая. Никто не хотел со мной дружить, – рассказывает Малик. – Незнакомые прохожие сравнивали меня с китом, которого выбросило на берег, и я перестала выходить из дома. Дома было безопасно, и никто надо мной не смеялся. Мне было так грустно, что люди не принимают меня такой, какая я есть, ведь я была воспитана в уверенности, что все равны и заслуживают хорошего обращения. Но люди относились ко мне плохо только потому, что я была больше, чем другие".

29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 29-летняя Дженнифер Малик похудела на 95 килограммов Фото: Mirrorpix 1/7

Несмотря на драматическое детство и юность, девушка вышла замуж и родила ребенка: "Мы встретились с Билли во время шопинга. Он подошел и попросил у меня мой номер. Я не понимала, почему он проявляет интерес. Он мне понравился, но я не верила, что всерьез нравлюсь ему, парни никогда не проявляли ко мне большого интереса". Однако вскоре пара поженилась, Дженнифер родила девочку Наоми и растолстела еще больше.

Когда дочке Дженнифер исполнилось три года, она вовсю страдала ожирением и пребывала в тяжелой зависимости от еды. Каждый день она питалась фастфудом – пицца, гамбургеры, лапша, пироги – и все больше впадала в уныние: "Каждый год я клялась себе, что изменюсь, что я перестану есть всякую гадость, начну заниматься спортом и докажу всем издевавшимся надо мной, что я не толстая. Но ничего не получалось".

20 января 2016 года британка, весившая на тот момент больше 130 килограммов, проводила мужа на работу и решила покончить с собой.

"Я больше не могла переносить это ощущение собственного ничтожества. Я чувствовала, что подвела свою дочь, мужа и саму себя. Меня тяготила собственная бесполезность. Я взяла в руку смертельную дозу таблеток и села на кровать к спящей трехлетней Наоми, чтобы посмотреть на нее последний раз. Я посчитала, что муж успеет вернуться до того, как она проснется. И тут дочка засмеялась во сне и повернулась ко мне. И меня как обухом по голове ударило. Я просто похолодела от ужаса. Как я могла сделать с ней такое, как я могла подумать о том, чтобы оставить ее без мамы?! Я разрыдалась и четко поняла, что пора менять свою жизнь", – рассказала Дженнифер изданию Mirror.

Женщина открыла шкафы и холодильник и выкинула все нездоровые продукты, затем пара отправилась в магазин и закупила свежих овощей, фруктов, зелени и курицы. По словам британки, она потратила несколько дней, чтобы найти рецепты вкусных и здоровых блюд в интернете и научиться их готовить. Кардинально поменяв свой рацион на салаты и блюда из курицы вместо полуфабрикатов, Дженнифер начала терять по 3-4 килограммы в неделю и вскоре решила включить в свою жизнь физическую нагрузку.

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