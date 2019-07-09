Мэрайя Кэри показала трюк с бутылкой: курьезное видео

Артистка решила нарушить правила популярного флешмоба, использовав силу своего голоса

Известная певица Мэрайя Кэри решила принять участие во флешмобе Bottle Cap Challenge, суть которого – открыть ногой крышку с бутылки. При этом крышка должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. Артистка решила нарушить правила, использовав якобы силу своего голоса. Забавное видео она разместила в своей Instagram.



7 Июл 2019 в 9:00 PDT INSTAGRAM (@mariahcarey)

Ранее видео для флешмоба bottlecapchallenge записали актер Джейсон Стэтхэм, боец Коннор Макгрегор, музыкант Джон Мейер. Все они попробовали ударом ноги открутить крышку от бутылки, чтоб она упала. А начал флешмоб bottlecapchallenge казахский спортсмен Карен Пашикян, который занимается смешанными боевыми единоборствами.

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Видеоролик, опубликованный Мэрайей Кэри с подписью "Вызов принят" и хэштегом #bottletopchallenge, набрал уже больше 23 миллионов просмотров, 1,2 миллиона лайков и почти 500 тысяч ретвитов. В комментариях восхитились хитростью Мэрайи Кэри и даже решили присудить ей победу в челлендже.

Ранее "Сегодня" сообщали о еще одном странном флешмобе, который покорил мир. Его суть состоит в том, что девушки массово наносят себе делающий неузнаваемым лицо макияж – соединяют брови на переносице, рисуют волдыри и прыщи и массивно красят губы яркой помадой.

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