Месть разъяренного леопарда мотоциклисту попала на видео

Хищник совершил прыжок всего в нескольких сантиметрах от мужчины

Леопард напал на мотоциклиста в Индии Фото: Pixabay

Сотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда на свой странице в Twitter рассказал о курьезном случае, который произошел с одним из мотоциклистов. Мужчина опубликовал видео, на котором показано, как на обочине дороги неизвестного атакует леопард. Об этом сообщает сайт UPI.

"Все ждали, пока дорогу перейдет настоящий хозяин этих мест – леопард, но мотоциклист решил проехать. Это могла быть его последняя поездка. Пожалуйста, учитесь уважать дикую природу", – подписал ролик автор.

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На записи видно, что леопард стоит на обочине дороги и бросается на приближающийся мотоцикл. Хищник совершил прыжок всего в нескольких сантиметрах от мотоциклиста и его пассажира и скрылся на противоположной стороне пути. Другие машины, в том числе и та, из которой было снято видео, остановились на безопасном расстоянии, чтобы пропустить животное.

Ранее "Сегодня" писали, как в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши. Кроме этого, работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.

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