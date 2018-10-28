Метровая пицца и два милкшейка: пиццерия обещает 500 евро всем, кто сможет осилить этот сет

В челлендже участвовало более сотни человек, но все они потерпели неудачу

Владелец пиццерии Энтони Келли Фото: 98FM.com

Владелец ирландской пиццерии Pinheads Pizza заявил, что готов выплатить 500 евро всем, кто сможет осилить пиццу диаметром 81 см и два молочных коктейля в один присест.

Энтони Келли утверждает, что никто и никогда не сможет справиться с этим вызовом и говорит, что около 100 человек пытались, но еще никто не стал чемпионом по еде. В заведении даже есть "Стена славы" для победителей челленджа, но в настоящее время она совершенно пуста.

Журналист пытается съесть пиццу irishmirror.ie

Репортер Dublin Live стал одним из последних, кто присоединился к длинному списку проигравших. Кормаку О'Ши удалось съесть всего три ломтика – одну четверть пиццы – за 35 минут. Коктейли он выпить не смог.

Кормак не справился с заданием Фото: irishmirror.ie

Журналист уже не раз принимал участие в подобных вызовах, но говорит, что задача, поставленная владельцем пиццерии, действительно очень сложная.

"Если вам не удастся справиться с первого раза, попробуйте еще раз и будьте готовы снова потерпеть неудачу. Как сказал Макгрегор после боя: "Я вернусь"", – поделился впечатлениями журналист.

Напомним, американская школьница угостила одноклассников печеньем с прахом своей бабушки. А в Нью-Йорке блогер оставил огромные чаевые за два стакана воды.

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