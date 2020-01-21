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Международный день объятий: почему так важно чаще обниматься

Объятия, как и смех, эффективны при лечении различных недугов, а также помогают избавиться от депрессии и стресса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Объятия эффективны при лечении различных недугов. Фото: pixabay
Объятия эффективны при лечении различных недугов.
Фото: pixabay

Сегодня, 21 января, отмечается Международный день объятий. Праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. В этот день существует необычная традиция заключать в дружеские объятия не только своих друзей, но и незнакомых людей.

Все, что важно знать про объятия – смотрите видео:

Считается, что инициаторами праздника являются студенты, которые именно в этот день заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.

Согласно различным исследованиям, объятия, как и смех, эффективны при лечении различных недугов, а также помогают избавиться от депрессии и стресса.

По словам ученых, правильные глубокие объятия, когда сердца двух людей словно касаются друг друга, приносят большую пользу.

Вашему вниманию пять причин обнять кого-то прямо сейчас:

1. Способность любить

Дети больше всех нуждаются в объятиях и подобных телесных контактах. Ученые выяснили, что обнимашки в раннем детстве делают людей способными любить. В то время, как дети, которые выросли до 7 лет без объятий, могут вовсе не обладать такой способностью.

2. Повышение иммунитета

Окситоцин, который вырабатывается во время объятий, укрепляет организм и делает человека здоровее. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно обнимаются, на 32% меньше подвержены сезонным простудам.

Объятия полезны для здоровья
Объятия полезны для здоровья
Фото: Pexels

3. Здоровое сердце

Объятия уменьшают вероятность инсульта и внезапной остановки сердца. Все это происходит из-за того, что во время обнимашек понижается артериальное давление и сердцу не приходится перенапрягаться, тогда частота сердечных сокращений снижается, а гормоны стресса – кортизол и адреналин – синтезируются в меньших количества.

4. Спокойствие

Когда люди обнимаются, то все зажатые мышцы в теле начинают расслабляться, напряжение уходит, а в мягких тканях увеличивается кровообращение. А эта расслабленность в свою очередь влияет и на эмоции человека.

5. Хорошие отношения

С помощью объятий можно легко выразить свои чувства и обменяться энергией, эмоциями. Это в свою очередь развивает эмпатию, которая не дает людям злиться, критиковать и обижаться.

Тем временем мы выяснили все про искусство достигать желаемого: 10 шагов к успеху по методу Дэвида Шварца.

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Источник: Сегодня
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