Михайлово чудо-2018: что нельзя делать в этот день
19 сентября христиане отмечают большой праздник
19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо-2018. В этот день, в IV веке, жителю Иераполя во сне явился архангел Михаил. Он сказал, что если немая дочь этого мужчины выпьет воды из источника неподалеку, то сможет говорить. Так и произошло. После удивительного исцеления эта новость распространилась по всему христианскому миру.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают православные украинцы 19 сентября 2018 года. А также рассказывает о приметах и о том, что нельзя делать в этот день.
Михайлово чудо 19 сентября: что нельзя делать
- Архангел Михаил считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день нельзя ссориться. Нужно обязательно помириться со своими друзьями и родственниками.
- Нельзя работать.
- Кроме того, говорят, что в этот день нежелательно мыть голову – можно "смыть ум".
- Так же 19 сентября нельзя было выбрасывать остатки со стола. Считалось, что их нужно отдать нуждающемся.
Михайлово чудо-2018: как провести этот день
В этот день желательно устроить пикник с домочадцами, а если не получится – хотя бы совместный ужин. Приготовьте скромную пищу: кашу, салат, спеките пирожки.
Еще недавно в этот день на Левобережье устраивали обеды для нищих и бедных, раздавали милостыню для поминовения умерших родственников.
Когда еще празднуют День Михаила
Также празднуют День памяти Архангела Михаила 8 ноября / 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных (празднование установлено в начале IV века).
Народные приметы на Михайлово чудо
- Если утром в праздник на деревьях есть иней – ждите много снега зимой.
- Если листья с осины падает лицом "вверх" – зима будет холодной, а если наоборот – теплой.
- Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.
- После праздника можно ожидать первые заморозки;
- Если на Михайлово Чудо листья на верхушке березы зеленого цвета, то это к ранней зиме;
- А если облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.
Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.
Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: