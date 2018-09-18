Михайлово чудо-2018: что нельзя делать в этот день

19 сентября христиане отмечают большой праздник

19 сентября – Михайлово чудо. Фото: из открытых источников

19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо-2018. В этот день, в IV веке, жителю Иераполя во сне явился архангел Михаил. Он сказал, что если немая дочь этого мужчины выпьет воды из источника неподалеку, то сможет говорить. Так и произошло. После удивительного исцеления эта новость распространилась по всему христианскому миру.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают православные украинцы 19 сентября 2018 года. А также рассказывает о приметах и о том, что нельзя делать в этот день.

Архангел Михаил. Фото: из открытых источников

Михайлово чудо 19 сентября: что нельзя делать

Архангел Михаил считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день нельзя ссориться. Нужно обязательно помириться со своими друзьями и родственниками.

Нельзя работать.

Кроме того, говорят, что в этот день нежелательно мыть голову – можно "смыть ум".

Так же 19 сентября нельзя было выбрасывать остатки со стола. Считалось, что их нужно отдать нуждающемся.

Михайлово чудо-2018: как провести этот день

В этот день желательно устроить пикник с домочадцами, а если не получится – хотя бы совместный ужин. Приготовьте скромную пищу: кашу, салат, спеките пирожки.

Еще недавно в этот день на Левобережье устраивали обеды для нищих и бедных, раздавали милостыню для поминовения умерших родственников.

19 сентября – большой праздник. Фото: из открытых источников

Когда еще празднуют День Михаила

Также празднуют День памяти Архангела Михаила 8 ноября / 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных (празднование установлено в начале IV века).

Народные приметы на Михайлово чудо

Если утром в праздник на деревьях есть иней – ждите много снега зимой.

Если листья с осины падает лицом "вверх" – зима будет холодной, а если наоборот – теплой.

Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.

После праздника можно ожидать первые заморозки;

Если на Михайлово Чудо листья на верхушке березы зеленого цвета, то это к ранней зиме;

А если облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: