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Миллиардер на роскошной яхте уплыл в океан, чтобы спастись от COVID-19: фото

Фотографии, подтверждающие это, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

77-летний Дэвид Геффен, американский продюсер и миллиардер, отправился в океан на роскошной яхте, чтобы спастись от коронавируса. Фотографии, подтверждающие это, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, который на данный момент удален. Однако скриншоты позже появились в Twitter.

Кроме прочего, мужчина опубликовал снимок 138-метрового судна Rising Sun (самая большая частная яхта в мире), чем вызвал шквал негативных комментариев от подписчиков.

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"Изолировался на Гренадинах. Я надеюсь, что все в безопасности", – подписал пост 77-летний Дэвид Геффен.

Яхта 77-летнего Дэвида Геффена
Фото: twitter.com/nycsouthpaw
Яхта 77-летнего Дэвида Геффена
Фото: twitter.com/nycsouthpaw
Яхта 77-летнего Дэвида Геффена
Фото: twitter.com/nycsouthpaw
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"Привилегии белых людей", "Только что Дэвид Геффен просто показал нам всем средний палец", "В конце концов пираты теперь знают его местонахождение", "Неуместное хвастовство во время пандемии коронавируса", – написали под фото юзеры.

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Ранее "Сегодня" писали, что из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя возлюбленная Инга Расмуссен из Дании не могут посещать друг друга. Поэтому они встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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