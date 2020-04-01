Миллиардер на роскошной яхте уплыл в океан, чтобы спастись от COVID-19: фото

Фотографии, подтверждающие это, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте

77-летний Дэвид Геффен, американский продюсер и миллиардер, отправился в океан на роскошной яхте, чтобы спастись от коронавируса. Фотографии, подтверждающие это, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, который на данный момент удален. Однако скриншоты позже появились в Twitter.

Кроме прочего, мужчина опубликовал снимок 138-метрового судна Rising Sun (самая большая частная яхта в мире), чем вызвал шквал негативных комментариев от подписчиков.

"Изолировался на Гренадинах. Я надеюсь, что все в безопасности", – подписал пост 77-летний Дэвид Геффен.

Яхта 77-летнего Дэвида Геффена Фото: twitter.com/nycsouthpaw Яхта 77-летнего Дэвида Геффена Фото: twitter.com/nycsouthpaw Яхта 77-летнего Дэвида Геффена Фото: twitter.com/nycsouthpaw 1/3

"Привилегии белых людей", "Только что Дэвид Геффен просто показал нам всем средний палец", "В конце концов пираты теперь знают его местонахождение", "Неуместное хвастовство во время пандемии коронавируса", – написали под фото юзеры.

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