Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Брошенный мужчина уверен, что это поможет ему решить проблему одиночества

Миллионер заказал себе секс-куклу с внешностью жены Фото: ITV

Миллионер, имя которого не разглашается, после расставания с супругой решил купить себе в интернет-магазине предметов роскоши Hush Hush секс-куклу с ее внешностью. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mirror.

Как сообщается, женщина бросила своего богатого супруга после 35 лет совместной жизни. "Я совершенно не могу смириться с идеей, что нужно снова с кем-то встречаться", – рассказал миллионер в письме Hush Hush. Также он добавил, что других женщин будут интересовать только его деньги.

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Брошенный мужчина уверен, что проблему одиночества решит секс-кукла с внешностью бывшей жены. "У меня есть сотни фотографий, на которых может быть основана ее модель, – написал он. – Самое главное – воспроизвести ее прекрасные каштановые волосы. Я бы предпочел, чтобы они были настоящими".

Автор письма утверждает, что уже обращался к изготовителям секс-кукол, но ни одна компания не смогла предложить ему необходимый уровень точности. Он надеется, что Hush Hush поможет найти людей или фирму, которые справятся с его заказом.

Напомним, рыбак вытащил из океана куклу, но пришел в ужас, когда она заплакала. Кроме этого, "Сегодня" писали, как 27-летняя Ширли Альварес из американского Нью-Йорка создала себе образ "трагической куклы".

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