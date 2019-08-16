Мир наоборот: парень показал фото "трехметровых" котов

Художник изображает питомцев невиданных размеров на домах, в магазинах, ресторанах и на улицах

Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko

Художник Андрей Щербак выложил в интернет почти 150 фотографий гигантских кошек, которых он "создал"" и отредактировал в графических программах Photoshop и VSCO. Парень живет в российском Ростове и удаленно работает из дома в качестве креативного директора московского рекламного агентства.

Андрей изображает питомцев невиданных размеров на домах, в магазинах, ресторанах и на улицах. Для каждой фотографии художник старается выбрать новый сюжет. Готовый снимки он публикует в своем Instagram.

Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko Художник представил мир с гигантскими кошками Фото: instagram.com/odnoboko 1/20

В интервью порталу Bored Panda Андрей рассказал, что идея сделать такой проект пришла, когда он просматривал свои фото из леса и забавы ради решил добавить туда огромную кошку.

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"Когда у меня появляется свободное время, я гуляю с собакой в парке или читаю книги. По выходным хожу по городу и сельской местности в поисках новых идей для моих работ", – признался художник, добавив, что он не заметил каких-либо изменений в своей жизни после того, как его "кошачий" проект стал вирусным в сети.

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