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Мир наоборот: парень показал фото "трехметровых" котов

Художник изображает питомцев невиданных размеров на домах, в магазинах, ресторанах и на улицах

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:36
Художник представил мир с гигантскими кошками
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko

Художник Андрей Щербак выложил в интернет почти 150 фотографий гигантских кошек, которых он "создал"" и отредактировал в графических программах Photoshop и VSCO. Парень живет в российском Ростове и удаленно работает из дома в качестве креативного директора московского рекламного агентства.

Андрей изображает питомцев невиданных размеров на домах, в магазинах, ресторанах и на улицах. Для каждой фотографии художник старается выбрать новый сюжет. Готовый снимки он публикует в своем Instagram.

Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
Художник представил мир с гигантскими кошками
Фото: instagram.com/odnoboko
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В интервью порталу Bored Panda Андрей рассказал, что идея сделать такой проект пришла, когда он просматривал свои фото из леса и забавы ради решил добавить туда огромную кошку. 

Смотрите видео: самые забавные курьезы с котами
 

"Когда у меня появляется свободное время, я гуляю с собакой в парке или читаю книги. По выходным хожу по городу и сельской местности в поисках новых идей для моих работ", – признался художник, добавив, что он не заметил каких-либо изменений в своей жизни после того, как его "кошачий" проект стал вирусным в сети.

Ранее "Сегодня" писали, как отдыхают на море одесские коты.Также мы рассказывали, как персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в сети благодаря необычной внешности

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Источник: Сегодня
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