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"Миру конец": Джеффа Безоса высмеяли в соцсети (видео)

Сегодня, 05:32

В Сети появились шутки о самом богатом человеке в мире

Сеть заполнили шутки о самом богатом человеке в мире Джеффе Безосе. Люди сравнивают главу Amazon с суперзлодеями.

На видео в Twitter он дистанционно управляет роботизированными руками и громко смеется.

"Поведение гения-злодея", "Если вы хоть раз видели любого суперзлодея в любом фильме, тогда вы узнаете этот смех. Миру конец", "Джефф Безос прямо на наших глазах становится доктором Осьминогом", "2020 год завершится тем, что Человек-паук будет сражаться с Джеффом Безосом во время новогоднего праздника на Таймс-сквер", "Джефф Безос – финальный босс 2020 года", "Миру конец", – писали пользователи Сети в Twitter.

В 2018 году Джефф Безос получил титул самого богатого человека в мире и удерживает его три года подряд.

К слову, пользователи соцсетей неоднозначно относятся к Джеффу Безосу. Ранее появлялись жалобы сотрудников Amazon на плохие условия труда.

Недавно обращение королевы Великобритании Елизаветы II к британскому народу из-за пандемии коронавируса неожиданно стало мемом.

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видео Twitter шутки Amazon
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