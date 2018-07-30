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Мишель и Барак Обамы зажгли на концерте Бейонсе и Джей Зи

Супруги отрывались под хиты исполнителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Мишель и Барак Обамы. Фото: AFP
Мишель и Барак Обамы. Фото: AFP

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили концерт Джей Зи и Бейонсе в рамках всемирного тура On the Run II. Как сообщает People, концерт, на котором заметили супругов, проходил в Ландовере (Вашингтон), штат Мэриленд. 

На видео, которые появились в сети, можно увидеть, как 56-летний Барак и его 54-летняя супруга Мишель веселятся и танцуют вместе со всеми посетителями шоу, поднимая руки в воздух.

SPOTTED: Former President and First Lady, Barack and Michelle Obama dance to Beyonce and Jay-Z at a concert in Washington DC. . . . #Obama #president #barackobama #michelleobama #whitehouse #potus #flotus #WashingtonDC #washington #beyonce #jayz #ontherunII #OTRII #DC #yonce @michelleobama @michelleobama @beyonce

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The Obamas were at the OTRII Tour and they were right behind us. I danced near Obama! What. #Obama #otr2 #jayzandbeyonce

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Отметим, что Мишель Обама посещает концерт Бейонсе и Джей Зи второй раз за месяц. В середине июля ее с дочерью видели на концерте пары в Париже вместе с матерью Бейонсе, Тиной Ноулз Лоусон. 

Напомним, недавно Барак Обама зажигательно станцевал с вдовой Нельсона Манделы.

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Источник: "Сегодня"
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