Мишель и Барак Обамы зажгли на концерте Бейонсе и Джей Зи

Супруги отрывались под хиты исполнителей

Мишель и Барак Обамы. Фото: AFP

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили концерт Джей Зи и Бейонсе в рамках всемирного тура On the Run II. Как сообщает People, концерт, на котором заметили супругов, проходил в Ландовере (Вашингтон), штат Мэриленд.

На видео, которые появились в сети, можно увидеть, как 56-летний Барак и его 54-летняя супруга Мишель веселятся и танцуют вместе со всеми посетителями шоу, поднимая руки в воздух.

Отметим, что Мишель Обама посещает концерт Бейонсе и Джей Зи второй раз за месяц. В середине июля ее с дочерью видели на концерте пары в Париже вместе с матерью Бейонсе, Тиной Ноулз Лоусон.

Напомним, недавно Барак Обама зажигательно станцевал с вдовой Нельсона Манделы.