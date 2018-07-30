Мишель и Барак Обамы зажгли на концерте Бейонсе и Джей Зи
Супруги отрывались под хиты исполнителей
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили концерт Джей Зи и Бейонсе в рамках всемирного тура On the Run II. Как сообщает People, концерт, на котором заметили супругов, проходил в Ландовере (Вашингтон), штат Мэриленд.
На видео, которые появились в сети, можно увидеть, как 56-летний Барак и его 54-летняя супруга Мишель веселятся и танцуют вместе со всеми посетителями шоу, поднимая руки в воздух.
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Отметим, что Мишель Обама посещает концерт Бейонсе и Джей Зи второй раз за месяц. В середине июля ее с дочерью видели на концерте пары в Париже вместе с матерью Бейонсе, Тиной Ноулз Лоусон.
Напомним, недавно Барак Обама зажигательно станцевал с вдовой Нельсона Манделы.