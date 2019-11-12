Многоэтажки и Большая Житомирская: Puma сняла захватывающую рекламу в Киеве

В ролике появились украинские модели, в частности, Владислав Плисецкий

Известный производитель спортивной одежды Puma вместе с корейским брендом Ader Error сняли рекламу новой коллекции Under Creativity в Киеве. В ролике появились украинские модели, в частности, Владислав Плисецкий.

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"Новая коллекция PUMA x ADER ERROR сочетает в себе недостатки, создавая нечто неожиданное и красивое. Коллекция под названием Under Creativity представляет собой единый голос разных субкультур. Она включает прогрессивные силуэты, акцентированные яркими всплесками цвета, предупредительными знаками, видимой строчкой и деконструированными элементами", – говорится в описании коллекции.

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Рекламное видео снимали на улице Большая Житомирская и во дворе, ведущем на Пейзажную аллею. В кадр также попала панорама столицы Украины, открывающаяся с одной из высоток. Часть съемок проходила на Арт-заводе "Платформа".

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Ранее "Сегодня" писали, что на официальной Facebook странице PlayStation разместила очередной рекламный ролик игровой приставки PlayStation 4. Все локации для съемок были использованы в Киеве.

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