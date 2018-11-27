Модель опубликовала фото с ребенком и шокировала сеть заявлением

Многим поведение девушки показалось не очень адекватным

Яна Яцковская. Фото: instagram.com/youryani

Модель Яна Яцковская вызвала шок у пользователей сети, опубликовав на своей странице в Instagram снимок со своим мертворожденным ребенком – у мальчика остановилось сердце. Под фотографией девушка написала, что в День матери она стала мамой во второй раз.

"Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает. В моем сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слезы. Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать", – рассказывает молодая мать.

Многим поведение девушки показалось не очень адекватным. Юзеры осудили ее за то, что она не страдает по мертвому малышу, а наоборот фотографируется с ним.

"Если вам не нравится моя страница или вы хотите написать негатив, то либо уйдите с нее, либо через секунду после сообщения вы окажетесь в блок-листе. Нужно уметь принимать разное видение людей и понимать, что вы пришли к ним, а не они к вам", – ответила Яна Яцковская недоброжелателям.

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