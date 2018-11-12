Модель выгнали из Лувра из-за вызывающего наряда: фото красотки

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram

Девушку выгнали из музея. Фото: instagram.com/mewsha

Австралийскую модель и модного блогера Ньюшу Сиех (Newsha Syeh) выгнали из Лувра из-за слишком откровенного наряда.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram в Stories. "Вчера охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скривился, отвесил в мой адрес отвратительные жесты и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться", – поделилась Ньюша.

Фото: Instagram

Также она опубликовала в соцсети фотографию в одежде, ставшей причиной конфуза. На ней она позировала в черном мини-платье с глубоким вырезом. "Пикассо оценил бы мой наряд", — подписала публикацию модель.

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