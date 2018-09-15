Модную красотку завезли в глубинку России и сделали ей фотосессию

Снимки появятся в сентябрьском номере журнала Vogue

Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт

Итальянский журнал о моде Vogue устроил фотосессию в деревне Чикинская Архангальской области. Модель из Турции Гундже Гюзютюк (Gunce Gozutok) позировала в том числе на фоне деревянной церкви, покосившихся домов, леса и других атрибутов российской глубинки.

Снимки появятся в сентябрьском номере журнала. Фотографом стал британец Джонни Дафорт, работавший с Balenciaga, Calvin Klein, Kenzo, Gucci, Tom Ford и Louis Vuitton. Стилистом выступила родившаяся во Владивостоке Лотта Волкова, подруга Гоши Рубчинского.

Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт Модель снялась в фотосессии в России. Фото: Джонни Дафорт 1/7

Напомним, самая сексуальная "коп" Киева снялась в гламурной фотосессии. Одна из самых знаменитых сотрудниц патрульной полиции Киева Людмила Милевич приняла участие в фотосессии.

"Несколько образов, которые одинаково хорошо подчеркивают ее красоту: спортивная, светская и рабочая униформа... и все же форма "копа" Людмиле идет", – пишет автор, фотограф Вася Шепелла в соцсети "Вконтакте".

Кроме этого, мы писали о 22-летней модели Софии Хаджипантели, которая прославилась в сети благодаря своим густым бровям. Девушка греческого происхождения красит брови в яркий черный цвет, а фото выкладывает в Instagram под хештегом #UnibrowMovement.

Сейчас страница модели в Instagram насчитывает 225 тыс. подписчиков и их количество только увеличивается. Девушка также ведет бьюти-блог на YouTube.