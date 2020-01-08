Молил о помощи: женщина вызвала полицию из-за криков попугая

Инцидент произошел в американской Флориде

Женщина вызвала полицию из-за криков попугая о помощи Фото: Camila Cordeiro / Unsplash

Сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич в американской Флориде сообщили в Twitter о местной жительнице, вызвавшей полицию из-за криков попугая.

Женщина позвонила в правоохранительные органы, услышав крики: "Выпусти меня, выпусти меня!". Тогда к дому приехали четверо заместителей шерифа.

На подъездной дорожке они увидели хозяина дома, ремонтировавшего машину. По просьбе полицейских он зашел внутрь жилища, а затем вернулся с кричащим попугаем. Увидев "пострадавшего", сотрудники правоохранительных органов рассмеялись.

Хозяин дома вскоре рассказал о своем попугае. Как выяснилось, его зовут Рэмбо. "Он сидел на жердочке и кричал. Я познакомил его с полицейскими и с соседкой, она тоже посмеялась", – поделился мужчина. По его словам, крикам о помощи попугай научился очень давно.

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