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Молниеносная реакция отца помогла спасти жизнь маленькому сыну: видео

Водитель авто не притормозил перед "зеброй" и едва не наехал на мальчика

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:20

Молниеносная реакции отца помогла спасти ребенка от гибели под колесами автомобиля в китайском городе Цзиньхуа, провинция Чжэцзян. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовала газета South China Morning Post на официальном канале в YouTube.

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, водитель авто не остановился на пешеходном переходе, когда там находился мужчина с маленьким ребенком. Машина не притормозила перед "зеброй" и едва не наехала на мальчика. Отец успел схватить сына в последний момент и отбросил его назад. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

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Машина проехала то место, где мгновенье назад стоял ребенок, и лишь после этого остановилась. Водителю пришлось иметь дело с разъяренным отцом мальчика, который стучал по стеклу его автомобиля, а затем заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали, как находчивый отец спас свое семейство от смертельной ловушки. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как в Днепре отец спас девочку, которую признали мертвой две бригады скорой.

Смотрите видео: удивительное спасение ребенка на Херсонщине

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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