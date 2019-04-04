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Молодая мать узнала о беременности во время родов

Девушку с ребенком доставили в больницу

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:23
Американка узнала о беременности во время родов
Американка узнала о беременности во время родов
Фото: Depositphotos

В среду, 3 марта, команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Об этом сообщается в официальном аккаунте пожарной части в Facebook.

Работники ближайшей пожарной части Ladder 2 отправились на помощь. На пороге дома они обнаружили девушку с новорожденным ребенком на руках и полицейского, приехавшего чуть раньше. Тот успел обернуть новорожденного в одеяло.

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Пожарные обрезали малышу пуповину и дали ему подышать через ингалятор. Вскоре к дому девушки подъехали сотрудники скорой помощи и доставили ее и младенца в больницу.

"Новоиспеченная мать не имела ни малейшего понятия о своей беременности", — подытожили представители Medford Firefighters Local 1032.

Напомним, студентка узнала про беременность на четвертый день после родов. Ранее мы также писали, что в Украине впервые родилась пятерня.

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Источник: Сегодня
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