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Монах сменил пол ради карьеры модели: фото девушки

Мими Тао приняла участие в американском реалити-шоу "Проект Подиум"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
Мими Тао Фото: instagram.com/mimi_tao
Мими Тао
Фото: instagram.com/mimi_tao

В 16-летнем возрасте бывший монах Мими Тао из Таиланда решил начать карьеру модели и перенес операцию по смене пола.

"Будучи мужчиной, я шесть лет прожила в монастыре. Это было непросто. Я росла в очень бедной семье, и мне пришлось стать мальчиком-монахом. Если родители не могут оплачивать учебу ребенка, они отправляют его в монастырь", — поведала Тао.
 

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Недавно девушка стала первой в истории трансгендерной моделью, которая приняла участие в американском реалити-шоу "Проект Подиум". Это стало известно в первой серии 17-го сезона программы, премьера которого состоялась 14 марта.
 

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"Я очень старалась сюда попасть в первую очередь как трансгендер. Им приходится работать намного больше, чем обычным людям", — объявила Тао в эпизоде и добавила, что счастлива стать первой трансгендерной участницей проекта.
 

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В интервью Мими Тао призналась, что намерена изменить фешен-индустрию: своим примером девушка хочет вдохновить молодое поколение трансгендеров бороться за свою мечту.

Напомним, 27-летний парень из Великобритании Джордан Парк сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы быть похожим на Ким Кардашьян. Кроме этого, мы писали, как у женщины неожиданно вдвое увеличился нос.

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Источник: Сегодня
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