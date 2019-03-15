Монах сменил пол ради карьеры модели: фото девушки

Мими Тао приняла участие в американском реалити-шоу "Проект Подиум"

Мими Тао Фото: instagram.com/mimi_tao

В 16-летнем возрасте бывший монах Мими Тао из Таиланда решил начать карьеру модели и перенес операцию по смене пола.

"Будучи мужчиной, я шесть лет прожила в монастыре. Это было непросто. Я росла в очень бедной семье, и мне пришлось стать мальчиком-монахом. Если родители не могут оплачивать учебу ребенка, они отправляют его в монастырь", — поведала Тао.



INSTAGRAM 6 Янв 2019 в 1:36 PST

Недавно девушка стала первой в истории трансгендерной моделью, которая приняла участие в американском реалити-шоу "Проект Подиум". Это стало известно в первой серии 17-го сезона программы, премьера которого состоялась 14 марта.



INSTAGRAM 12 Окт 2018 в 4:02 PDT

"Я очень старалась сюда попасть в первую очередь как трансгендер. Им приходится работать намного больше, чем обычным людям", — объявила Тао в эпизоде и добавила, что счастлива стать первой трансгендерной участницей проекта.



INSTAGRAM 1 Ноя 2017 в 5:14 PDT

В интервью Мими Тао призналась, что намерена изменить фешен-индустрию: своим примером девушка хочет вдохновить молодое поколение трансгендеров бороться за свою мечту.

Напомним, 27-летний парень из Великобритании Джордан Парк сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы быть похожим на Ким Кардашьян. Кроме этого, мы писали, как у женщины неожиданно вдвое увеличился нос.

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