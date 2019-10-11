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Мороженое "пошлой" формы попало на видео

Лакомство по цвету и форме напоминает мужской половой орган

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Участники реалити-шоу сделали мороженое необычной формы
Участники реалити-шоу сделали мороженое необычной формы
Фото: Depositphotos

Участники популярного британского реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice) изготовили мороженое, которое по цвету и форме напоминает мужской половой орган. Это заметили пользователи Twitter после публикации в сети одного из фрагментов развлекательной программы.

По словам организаторов шоу "Кандидат" (The Apprentice), для создания мороженого участники смешали съедобный глиттер, молоко и малину. Однако эффект блесток исчез, а форма и телесный цвет лакомства показались зрителям похожими на мужские гениталии. В результате заказчик отказался покупать товар по оговоренной ранее цене.

Смотрите видео: как в Киеве мужчина украл мороженое

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Зрители реалити-шоу даже начали размещать под под постом шуточные ролики.

К слову, "Кандидат" выходит в Великобритании с 2005 года. В шоу соревнуются молодые бизнесмены, на протяжении проекта они проходят испытания, в которых должны продемонстрировать свои навыки ведения бизнеса. 2 октября стартовал пятнадцатый сезон программы.

Ранее "Сегодня" показали забавные фото небоскреба "пошлой формы". Кроме этого, пользователь популярной платформы Reddit besserwiedu обратил внимание на необычную форму аттракциона "Полет орла" в парке развлечений немецкого города Леффинген.

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Источник: Сегодня
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