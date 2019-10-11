Мороженое "пошлой" формы попало на видео
Лакомство по цвету и форме напоминает мужской половой орган
Участники популярного британского реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice) изготовили мороженое, которое по цвету и форме напоминает мужской половой орган. Это заметили пользователи Twitter после публикации в сети одного из фрагментов развлекательной программы.
По словам организаторов шоу "Кандидат" (The Apprentice), для создания мороженого участники смешали съедобный глиттер, молоко и малину. Однако эффект блесток исчез, а форма и телесный цвет лакомства показались зрителям похожими на мужские гениталии. В результате заказчик отказался покупать товар по оговоренной ранее цене.
Смотрите видео: как в Киеве мужчина украл мороженое
Читайте также:Телеведущая с "пошлой кофточкой" взорвала сеть
Зрители реалити-шоу даже начали размещать под под постом шуточные ролики.
К слову, "Кандидат" выходит в Великобритании с 2005 года. В шоу соревнуются молодые бизнесмены, на протяжении проекта они проходят испытания, в которых должны продемонстрировать свои навыки ведения бизнеса. 2 октября стартовал пятнадцатый сезон программы.
Ранее "Сегодня" показали забавные фото небоскреба "пошлой формы". Кроме этого, пользователь популярной платформы Reddit besserwiedu обратил внимание на необычную форму аттракциона "Полет орла" в парке развлечений немецкого города Леффинген.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.