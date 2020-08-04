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Моряки чудом выбрались с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Сегодня, 12:18

Военный вертолет доставил заблудившимся путешественникам еду и воду

На необитаемом острове в Микронезии спасатели нашли трех моряков, которые 30 июля отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке и пропали без вести. Мужчин удалось обнаружить благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.

Как пишет Associated Press, моряки планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап (Микронезия), но в пути сбились с курса и израсходовали все топливо.

Власти организовали спасательную операцию и попросили помощи у Австралии. Также задействовали десантный корабль "Канберра" – он как раз возвращался с учений в штате Гавайи.

Найти потерпевших удалось только спустя три дня. В 190 километрах от атолла Пулуват австралийские военные заметили на берегу острова надпись SOS, которую оставили на песке моряки.

Военный вертолет доставил заблудившимся путешественникам еду и воду. Со слов спасателей, мужчины живы и здоровы. В ближайшее время их заберет микронезийский патрульный корабль.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как четверо туристов застряли на необитаемом острове в австралийском штате Квинсленд после того, как их надувной матрас пошел ко дну вместе с вещами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: news.defence.gov.au
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