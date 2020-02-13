Мощная молния попала в пассажирский самолет: опубликовано видео

Произошедшее попало на запись, которую очевидец опубликовал в Facebook

В пассажирский лайнер попала молния Фото: Depositphotos

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus, вылетевший из Бермингема в Дублин, попала молния. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер не получил повреждений и совершило посадку в пункте назначения в штатном режиме. Об этом сообщает издание The Khaleej Times.

Произошедшее попало на видео, которое очевидец опубликовал в Facebook. На кадрах видно, как внезапно вспыхнувшая молния и ударяет в воздушное судно, после чего лайнер продолжает полет.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

Читайте также: На видео попала жесткая посадка пассажирского самолета в ураган

В пресс-службе авиагавани Aer Lingus подтвердили информацию о произошедшем и подчеркнули, что специфика конструкции лайнера позволяет ему выдерживать удары молний.

Напомним, на видео удалось запечатлеть экстремальную посадку пассажирского самолета авиакомпании Wizz Air в аэропорту Бирмингема (Великобритания). Также сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.