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Мощная молния попала в пассажирский самолет: опубликовано видео

Произошедшее попало на запись, которую очевидец опубликовал в Facebook

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:52
В пассажирский лайнер попала молния
В пассажирский лайнер попала молния
Фото: Depositphotos

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus, вылетевший из Бермингема в Дублин, попала молния. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер не получил повреждений и совершило посадку в пункте назначения в штатном режиме. Об этом сообщает издание The Khaleej Times.

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Произошедшее попало на видео, которое очевидец опубликовал в Facebook. На кадрах видно, как внезапно вспыхнувшая молния и ударяет в воздушное судно, после чего лайнер продолжает полет.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

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В пресс-службе авиагавани Aer Lingus подтвердили информацию о произошедшем и подчеркнули, что специфика конструкции лайнера позволяет ему выдерживать удары молний.

Напомним, на видео удалось запечатлеть экстремальную посадку пассажирского самолета авиакомпании Wizz Air в аэропорту Бирмингема (Великобритания). Также сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

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Источник: Сегодня
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