Моющий руки с мылом 34-летний орангутанг попал на видео

Забавное видео появилось на Facebook-странице Center for Great Apes

34-летний орангутанг по кличке Сандра развеселила пользователей Сети безупречным навыком мыть руки с мылом. Курьезный ролик опубликован на Facebook-странице Center for Great Apes, где он сразу стал вирусным, собрав тысячи лайков, репостов и комментариев. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

"Она очень тщательно мыла руки дольше 20 секунд. Хорошая работа, Сандра!" – похвалили животное сотрудники некоммерческого заповедника, отмечая, что мытье рук – эффективный способ предотвратить инфицирования коронавирусом, а также остановить его передачу. "Нет смысла брать дезинфицирующее средство, если вы не умеете мыть руки с мылом!" – резюмировали они.

34-летний орангутанг по кличке Сандра научилась мыть руки Фото: Unsplash

По словам работников Center for Great Apes, Сандра родилась в немецком зоопарке Rostock Zoologischer Garten. Большую часть своей жизни она прожила в аргентинском Буэнос-Айресе. А в ноябре 2019-го года ее перевезли в Center for Great Apes, где Сандра вместе с еще 22-я орангутангами обитает и по сей день.

Видео: Facebook.com/CenterForGreatApes

Ранее "Сегодня" писали, как сотрудники бельгийского зоопарка Pairi Daiza в городе Брюгетти через территорию орангутангов проложили для выдр искусственную речку. С тех пор между животными завязалась дружба.

Кроме этого, мы рассказывали о геологе и фотографе-любителе Аниле Прабхакаре, который рассказал о трогательном случае спасения человека орангутангом. Он запечатлел момент, когда обезьяна на индонезийском острове Борнео протягивает руку, чтобы вытащить человека из кишащей змеями воды.

Как правильно мыть руки. Смотрите в нашем сюжете:

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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