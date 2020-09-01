Мультимиллионерша 25 лет проработала в супермаркете: "Хочу показать пример детям"

Женщина выходит на смену с двух часов ночи до девяти часов утра

Элейн Томпсон из английского города Киллингворт проработала в супермаркете 25 лет, несмотря на то, что в декабре 1995 года сорвала миллионный куш в лотерею – она выиграла 2,7 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета Evening Chronicle.

По словам британки, она решила не увольняться, чтобы ее дети видели усердную работу и понимали, что в жизни ничего не добьешься, пока не приложишь усилия. Помимо этого, женщине искренне нравится работать в супермаркете.

Элейн Томпсон 25 лет проработала в супермаркете Фото: Elaine Thompson

"Я работала даже во время изоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Выходила на смену с двух часов ночи до девяти часов утра и занималась выкладкой товаров, – рассказывает 64-летняя Томпсон. – Так как я астматик, меня отпускали в 8:30, чтобы я не контактировала с покупателями. Просыпаюсь в полночь, а из дома выхожу примерно в 1:15. На следующей неделе мне исполнится 65 лет, но я не готова уходить на пенсию".

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На выигранные в лотерее деньги Элейн с семьей неоднократно посещали Лас-Вегас, помогли детям купить дома, а также приобрели новый автомобиль Ford Fiesta и несколько лошадей.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган.

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Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

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