Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Муж-гей после 23 лет брака узнал о лесби-свадьбе жены

Мужчина решил открыто заявить о своей ориентации после прайда в Нью-Йорке, и узнал, что его бывшая жена тоже не гетеросексуальна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
Гомосексуальная семья сделала неожиданное признание после прайда
Гомосексуальная семья сделала неожиданное признание после прайда
Фото: Depositphotos

Американец Брюс Даунер из города Мидлтаун, штат Коннектикут (США), принял участия в прайде, который прошел в Нью-Йорке в это воскресенье, 30 июня. После чего 53-летний мужчина признался своей семье, что является гомосексуалом, и неожиданно узнал – его бывшая жена и сын тоже не гетеросексуальны. Об этом сообщает издание New York Post.

Смотрите видео: как трансгендеры и геи в США требуют равноправия

"Я наконец-то набрался сил, чтобы сказать, что больше не хочу так жить, жить во лжи. Я был женат 23 года, и она не знала, что я гей", – рассказывает Даунер. Он планирует найти себе пару в ближайшее время.

Читайте также
В Британии откроют крупнейший в мире ЛГБТ-музей

Бывшая жена Даунера, с которой он прожил 23 года и развелся в 2017 году, также призналась, что является лесбиянкой. Она нашла себе девушку и планирует сыграть с ней свадьбу. Любопытно, что их общий сын, 23-летний Тайлер, недавно заявил родителям, что его в сексуальном плане девушки не интересуют.

Ранее "Сегодня" писали, что Верховный суд Индии исключил гомосексуализм из списка уголовных преступлений. Также мы сообщали, что в июне чешское правительство поддержало законопроект о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Геи? Так себе. Не очень, если честно": Милевский - о холодке после общения с секс-меньшинствами Правительство Таиланда проголосовало за гей-браки Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили копов: видео В Чечне началась новая волна убийств и задержаний геев
видео США брак геи прайд признание
Реклама

Новости партнеров

Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

1 июляFun

Раздевает девушек полностью: новая функция в смартфонах вызвала ажиотаж

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
«Знайте свое место!» Жена Мартиросяна «наехала» на Чумакова
«Знайте свое место!» Жена Мартиросяна «наехала» на Чумакова
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь