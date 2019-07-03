Муж-гей после 23 лет брака узнал о лесби-свадьбе жены

Мужчина решил открыто заявить о своей ориентации после прайда в Нью-Йорке, и узнал, что его бывшая жена тоже не гетеросексуальна

Гомосексуальная семья сделала неожиданное признание после прайда Фото: Depositphotos

Американец Брюс Даунер из города Мидлтаун, штат Коннектикут (США), принял участия в прайде, который прошел в Нью-Йорке в это воскресенье, 30 июня. После чего 53-летний мужчина признался своей семье, что является гомосексуалом, и неожиданно узнал – его бывшая жена и сын тоже не гетеросексуальны. Об этом сообщает издание New York Post.

Смотрите видео: как трансгендеры и геи в США требуют равноправия

"Я наконец-то набрался сил, чтобы сказать, что больше не хочу так жить, жить во лжи. Я был женат 23 года, и она не знала, что я гей", – рассказывает Даунер. Он планирует найти себе пару в ближайшее время.

Читайте также В Британии откроют крупнейший в мире ЛГБТ-музей

Бывшая жена Даунера, с которой он прожил 23 года и развелся в 2017 году, также призналась, что является лесбиянкой. Она нашла себе девушку и планирует сыграть с ней свадьбу. Любопытно, что их общий сын, 23-летний Тайлер, недавно заявил родителям, что его в сексуальном плане девушки не интересуют.

Ранее "Сегодня" писали, что Верховный суд Индии исключил гомосексуализм из списка уголовных преступлений. Также мы сообщали, что в июне чешское правительство поддержало законопроект о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram