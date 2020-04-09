Муж на карантине решил поиграть с женой в парикмахерскую и сильно об этом пожалел: видео

Ролик опубликован в Facebook, где всего за пару дней его посмотрели почти три миллиона человек

42-летний житель Калифорнии (США) по имени Кори Пендергаст и его 33-летняя жена Эмили решили развлечься на самоизоляции игрой в парикмахерскую, однако результат этой затеи мужчину, мягко говоря, расстроил. По словам Кори, он захотел побыть в роли клиента, которому необходимо подстричь кончики, но мастер явно не рассчитала с длиной.

Подруга пары предположила, что этот эксперимент может закончиться полным провалом, поэтому порекомендовала приятельнице снять весь этот процесс на камеру, и не прогадала – видео получилось очень смешным.

Ролик опубликован в Facebook, где всего за пару дней его посмотрели почти три миллиона человек.

Смотрите видео: как мужчины стригутся на карантине

Напомним, ранее "Сегодня" писали о парикмахерше Хайди Ли из американского штата Джорджия. Девушка самоизолировалась из-за карантина. Однако чтобы не растерять сноровку, она решила тренироваться на своем бойфренде. Молодой человек по просьбе Ли примерил на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма "Гринч – похититель Рождества" и президента Джорджа Вашингтона.

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