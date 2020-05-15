Муж после крупной ссоры с женой сорвал джекпот и стал миллионером

Мужчине выплатят 1,8 миллиона австралийских долларов

Счастливчик из австралийского города Перта, штат Западная Австралия, увидел розыгрыш лотереи с крупным призом и решил приобрести билет, несмотря на протест жены, которая обругала его за бессмысленную покупку. Однако, как выяснилось позже, решение мужчины было правильным. Он сорвал огромный джекпот – 1,8 миллиона австралийских долларов.

По словам австралийца, который пожелал сохранить анонимность, супруга ругала его за покупку, так как до этого он только один раз выигрывал в лотерею. Тогда в качестве приза мужчине вручили шесть банок пива, сообщает таблоид Daily Mail.

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Победитель лотереи подчеркнул, что после победы 9 мая его жена забрала свои слова назад. Несмотря на крупный выигрыш, счастливчик продолжил ходить на работу. Пара планирует приобрести загородный дом на юго-западе штата.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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