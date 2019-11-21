Мужчина без одежды четыре дня боролся с крокодилами за воду

Медицинское обследование показало, что его здоровье в норме

Мужчина выжил в кишащем крокодилами лесу Фото: Kyaw Tun on Unsplash

44-летний Джерри Дэвид из австралийского города Кованьяма, штат Квинсленд, ехал на автомобиле ночью и в 100 километрах от дома сбил корову. Машина сломалась, и мужчина остался один в ненаселенной местности мыса Йорк, где температура днем достигает 40 градусов Цельсия. Он четыре дня бродил без еды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джерри Дэвид Фото: Queensland Police

Семья Дэвида сообщила о его пропаже на следующий день после того, как он не вернулся домой. 18 ноября полицейские нашли Дэвида в 30 километрах от места ДТП. Мужчина был одет только в шорты: у него не было ни рубашки, ни ботинок. Поскольку запасов воды у него также не было, ему пришлось пить из водоемов, населенных крокодилами.

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Медицинское обследование показало, что здоровье Дэвида в норме. Теперь он восстанавливается дома после пережитого испытания. По словам сержанта полиции Пормперао Ника Зирша, мужчине удалось выжить благодаря тому, что он хорошо знал специфику местной природы и избежал угрозы крокодилов.

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